Mercato agli sgoccioli. Ancora 48 ore di tempo per trovare il terzino dei sogni

Ancora 48 ore e poi si saluterà il mercato invernale. Quello in cui occorre più riparare che costruire. In casa Rimini non sembra esserci molta fibrillazione in queste ultime giornate di trattative. Anche se in realtà la squadra biancorossa qualcosa da riparare ancora ce l’ha. Ma anche qualcuno da cedere. È questione solo di ore la cessione di Nicola Pietrangeli al Sudtirol. L’accordo c’è già per l’addio del difensore che avverrà però, salvo sorprese, effettivamente soltanto a giugno. Quindi, da qui a domani sera (alle 20) il centrale romano sarà ceduto al club di Bolzano con il quale firmerà un contratto triennale, ma resterà in prestito in Romagna fino al termine della stagione. Messa in ordine la questione Pietrangeli, e restando in difesa, alla squadra di Troise, anche per ammissione dello stesso allenatore campano, manca un terzino di fascia sinistra. Attualmente in quel ruolo (e di ruolo) c’è solo Semeraro se si mette in conto la partenza di Acampa verso il Renate (prestito fino al termine della stagione). Ma anche dall’altra parte, sulla corsia destra, di ruolo c’è soltanto Tofanari. Oltre, naturalmente, a tutti i giocatori che negli ultimi mesi mister Troise ha adattato in quel ruolo. Da Lepri a Megelaitis, e ora un possibile candidato è anche Sala. Se la difesa ha bisogno ancora di qualche ritocco, gli altri reparti potrebbero aver già chiuso la serranda sul mercato invernale. Anche se da Trento rimbalda un interessamento del club di Piazzale del Popolo per il centrocampista under Tommaso Brevi. Classe 2002, originario di Spoleto, in questa prima parte di campionato con il Trento ha messo insieme 10 presenze. E ora pare avere la valigia in mano, ma su di lui c’è anche l’Arzignano. E il Rimini in mezzo al campo ha già fatto il pieno di acquisti. Da Sala a Garetto passando per Malagrida. Sempre seguendo i rumors che viaggiano qua e là, i biancorossi sembrano aver messo gli occhi anche su un un numero uno. Si tratta del portiere, classe 1990, Timothy Nocchi. Attualmente è svincolato e il Rimini in quel ruolo con Colombi e Colombo sembra piuttosto coperto. Bisognerà attendere poco per sapere se ai rumors seguirà una firma sul contratto. In uscita resta Allievi. Il difensore è fuori lista dall’inizio della stagione e rischia di rimanere fermo, ma sotto contratto, fino al termine della stagione.