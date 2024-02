Mercato all’ultimo giro di valzer . Sirene per Delcarro e Cernigoi

Ultimo giro di giostra oggi per il mercato invernale. E il Rimini sembra più impegnato a non perdere qualche pezzo piuttosto che ad aggiungerlo alla propria rosa. Infatti, nella rosa a disposizione di mister Troise ci sono due giocatori, Delcarro e Cernigoi, che in questo mercato di riparazione fanno gola a due club del girone B. Non è un segreto che già dalla scorsa stagione l’Ancona non abbia perso le speranze di riavere il centrocampista bergamasco. Seguito nel mercato invernale della scorsa stagione, ma anche la scorsa estate. Insomma, un chiodo fisso quello per Delcarro. Che, poi, se ci si ricorda bene, a Rimini c’è arrivato nell’estate del ritorno tra i professionisti, proprio perché, nonostante la fascia da capitano al braccio, non rientrava più nei piani del club marchigiano. Corsi e ricorsi storici, ma sta di fatto che da più di qualche settimana l’Ancona è tornato all’arrembaggio e c’è da scommettere che oggi proverà l’affondo finale, proprio nelle ultime ore, prima dello stop alle trattative. Il Rimini non può di certo permettersi di perdere a cuor leggere il suo centrocampista-bomber.

Per di più, appena ritrovato se si pensa che la prima parte della stagione Delcarro l’ha passata quasi tutta in infermeria. Poi c’è Cernigoi e quel ritorno di fiamma con il Pescara, sua ex squadra. Anche qui il Rimini non può permettersi, soprattutto all’ultimo, di perdere un’alternativa in attacco. Perché è vero che il centravanti di Mantova ancora non ha festeggiato il suo primo gol in biancorosso, ma è altrettanto vero che in suo presenza là davanti le cose girano decisamente meglio. Insomma, nel giorno in cui la dirigenza biancorossa sarà impegnata a completare il pacchetto arretrato al quale manca un’alternativa per la corsia mancina, dovrà anche respingere gli assalti delle avversarie del girone B. Tenendo gli occhi puntati su quella lista dei 24 che, in caso di partenze e arrivi, dovrà comunque essere rispettata.

E tenendo conto del fatto che già in Piazzale del Popolo c’è un giocatore fuori da quella lista ormai da parecchi mesi. E con il quale, almeno sin qui, il club della presidente Di Salvo non è arrivata a un accordo: Allievi. Il tempo stringe, le ore sono praticamente contate, e prima delle 20 bisognerà mettere un punto. Il Rimini ha ancora diverse situazioni in ballo. Mister Troise aspetta, poi soltanto da domani mattina potrà chiudere la porta dello spogliatoio e dire ai suoi: "Adesso siamo questi".