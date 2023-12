MERCATO APERTO. Il bomber Valori verso il Sansepolcro

L’ultima giornata del mercato di riparazione (almeno fino al tardo pomeriggio di ieri) non ha portato in casa Sansepolcro quella che la dirigenza aveva definito come la ciliegina sulla torta, ovvero l’attaccante d’area di rigore capace di dare senso compiuto all’organico e all’assetto della squadra. Ciò significa che si dovrà pescare fra i giocatori liberi oppure svincolati, anche se dalla vicina Città di Castello viene dato il ritorno in bianconero di Riccardo Valori, classe 1991, sul cui conto però la sponda biturgense non conferma. Al di là di questo, è senza dubbio un Natale più sereno, quello che il Borgo si appresta a trascorrere, dopo la preziosa vittoria sul San Donato Tavarnelle che ha restituito quantomeno una squadra di serie D.