Mercato attivo. L’ex Marco Guidone passa al Vis Modena. Terranuova: Ortiz

Anche l’ex bianconero Marco Guidone ha deciso di scendere in Eccellenza: dopo aver abbracciato la causa Clivense, è passato, nelle scorse ore, al Cittadella Vis Modena (girone A). Se nel Siena non si registreranno movimenti (a parte, forse, l’arrivo di un terzino 2004) le altre squadre stanno concretizzando le operazioni utili al restyling delle rose. Molto attiva, una delle dirette concorrenti della Robur: dopo le uscite di Redi, Sepe e Yanken e l’arrivo di Privitera, il Terranuova Traiana ha ingaggiato il 30enne attaccante argentino Juan Francisco Ortiz Lopez. E a proposito di Terranuova, la semifinale di Coppa Italia che avrebbe dovuto disputare con il Firenze Ovest è stata rinviata per un incidente stradale capitato alla terna arbitrale (non ci sono state fortunatamente conseguenze per l’arbitro Nicola Mascelloni di Grosseto, che era alla guida, e per i due assistenti Andrea Della Bartola e Rony Rodes Mbouna Temfack della sezione di Pisa). Tornando al mercato, la Nuova Foiano, prossima avversaria della Robur, ha ceduto il 2004 Costantini al Figline (Serie D), e Di Leo al Certaldo (Serie D). Il portiere Daddi della Fortis Juventus è passato alla Settignanese, in Promozione. Il club mugellano ha anche acquistato l’attaccante Costa e la quota Morozzi.