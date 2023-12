MERCATO. Calì al Sant’Angelo e anche Checchi va verso l’addio

Il mercato non dorme mai, nemmeno in casa Forlì. Dopo Lorenzo Persichini, accasatosi al Campobasso pigliatutto, è prossimo a svestire il biancorosso anche Christian Calì. Il 24enne esterno offensivo di Cernusco sul Naviglio, in procinto di firmare per il Sant’Angelo, chiude la sua parentesi forlivese con 11 gettoni conditi da 1 gol, quello che sbloccò la gara a Prato poi terminata 2-2. Nel mentre affiora l’interessamento della Luparense (club padovano del girone C di serie D) per il difensore Lorenzo Checchi, oscurato dall’arrivo di Drudi; anche Tafa riscuote consensi, ma dovrebbe restare.

In entrata, invece, le attenzioni sono concentrate su una mezzala e un esterno offensivo. Piace Diego Vita, 30enne ala destra del Breno (compagine bresciana del girone C di serie D) con cui ha totalizzato 14 presenze impreziosite da 6 reti e 2 assist. Dall’entourage del giocatore, però, filtra che l’operazione è complessa, in quanto il club camuno fa muro, non volendo privarsene.

m. lo.