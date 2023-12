Mercato chiuso. El Jallali saluta. Preso in prestito dalla Colligiana

Si è chiuso ieri il mercato invernale e il Siena ha piazzato un unico movimento in uscita: Abdulmalek El Jallali (nella foto) è passato in prestito alla Colligiana. Del resto, come ha detto il mister, a centrocampo "ci sono tanti giocatori bravi e gli under sono penalizzati". Magrini ha quindi ringraziato i ragazzi più giovani, meno impiegati. "Anche chi non ha mai giocato – le sue parole – ha continuato a impegnarsi e ad allenarsi, ed è voluto rimanere. Sono una soddisfazione per la società che li ha scelti e per noi dello staff: significa che apprezzano quello che facciamo. Non mi era mai capitato in carriera che durante il mercato di gennaio rimanesse tutto o quasi invariato". Domani potrebbe scoccare l’ora di Baldari. "Mi piacerebbe farlo esordire – ha spiegato Magrini –, è un 2005: vorrei dare a questi ragazzi minutaggio, anche in vista del prossimo anno. Ma del calcio non mi fido, per prima cosa dobbiamo pensare a vincere".