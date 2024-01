Mercato chiuso, sette cambiamenti. Il nuovo Renate riparte da Vassallo

Dopo sette movimenti in entrata e sette in uscita il Renate dichiara ufficiosamente chiuso il mercato. Situazione da prendere con le pinze per due motivi: uno tra Rolando e Procaccio (più il primo che il secondo) potrebbe ancora abbandonare la Brianza se dovesse arrivare l’offerta giusta (ora non ce ne sono) e poi nelle ultime ore può sempre saltare fuori qualcosa di interessante. Ma la sensazione è che il grosso lavoro di correzione svolto a gennaio da Oscar Magoni sia terminato e che ora bisogni pensare al calcio giocato e, magari, dimenticare in fretta la scoppola di otto giorni fa in casa contro la Pergolettese. L’unica medicina è tornare in campo e i nerazzurri lo faranno domani sera alle 20.45 a Caravaggio contro l’Atalanta Under 23. Ci saranno anche le telecamere di Rai Sport ma forse non è molto chiaro ancora, dopo tanti anni, il rischio a livello di meteo a disputare la sera match del genere nel girone A, specie in Pianura Padana e in uno stadio aperto come quello di Caravaggio. Mantova, venerdì sera, insegna. Ma è tutto tempo sprecato, oramai la C sembra la serie A (o la Champions League). L’attuale turno è spezzettato su quattro giorni e sei slot orari, il peggiore tocca al Renate e se dovesse calare la nebbia – come indicano le previsioni meteo – ci accontenteremo delle ombre. Quali le undici in campo? Detto che solo oggi è in programma la rifinitura e che la lista dei convocati sarà diramata nel primo pomeriggio, possiamo solamente viaggiare nel campo delle supposizioni. A conti fatti gli “abili e arruolabili” dovrebbero essere 23 inclusi gli ultimi due arrivati: Acampa dal Rimini e Vassallo dal Monopoli. E proprio il secondo è quello con maggiori opportunità di essere schierato o almeno di trovare uno scampolo di spazio. Tatticamente è l’alternativa di Esposito a centrocampo, assente sabato scorso e che viene comunque indicato pronto a rientrare, ma se non ce la dovesse fare il 30enne nativo di Palermo sarebbe pronto a dare il suo contributo. Baldassin è una delle due mezzale sicure, ballottaggio per l’altro spot con Currarino, uscito malconcio dalla gara contro la Pergolettese e che in settimana ha lavorato un po’ a parte.

Altrimenti verrebbe adattato Tremolada che sa fare anche quel ruolo; in attacco con i tanti arrivi non c’è quasi più bisogno di lui. Sugli esterni ci sono Anghileri e Bracaglia, un discorso a parte meriterebbe la difesa che dopo i cinque gol subiti l’ultima volta potrebbe subire qualche correzione anche se, ad ora, i favoriti restano Auriletto, Alcibiade e Possenti. E in attacco? Anche qui la scelta ora è ampia e variegata. Detto di Bocalon titolare inamovibile, Sorrentino è la spalla ideale, Pinzauti scalpita perché ha voglia di giocare, Paudice però è quello più prolifico. Chi sceglierà Colombo?