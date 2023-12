Mercato. Chornopyshchuk al Trodica, Russo al Casette Verdini

I difensori Diego Orlietti e Daniele Salvatelli non fanno più parte della rosa della Sangiustese Vp: il primo sarà un giocatore del Montefano dove prenderà il posto di Valler che ha rescisso ai primi del mese. Per Orlietti si tratta di un ritorno avendo già indossato la maglia viola lasciando un bel ricordo. Il Castelfidardo è molto attivo in questo periodo di mercato: ha salutato Konrad Coppi, Enrico Nacciarriti, Leonardo Elisei e Facundo Piazze, la società ha ufficializzato l’arrivo del portiere Alessio Sarti (2004) dalla Vigor Senigallia. Inoltre il Castelfidardo ha preso il centrocampista Eugen Sidorenco (classe 1989) che vanta 35 gare con la nazionale moldava.

In Promozione il Casette Verdini ha assicurato all’allenatore Roberto Lattanzi l’attaccante Emanuele Russo, ex dell’Azzurra Colli. È stato completato uno scambio di attaccanti nel girone B: il Trodica si è assicurato la punta Roman Chornopyshchuk che ha iniziato la stagione nell’Aurora Treia che lo ha rimpiazzato prendendo Gonzalo Ferreyra. La società del Mondolfo Marotta (girone A) ha affidato la panchina a Sergio Spuri, in passato è stato portiere anche della Maceratese.

In Prima categoria la Settempeda allenata da Ciattaglia si è assicurata il centrocampista Andrea Cartechini, classe 1996, che ha iniziato la stagione nella Filottranese, in passato ha indossato anche le maglie di Corridonia e Trodica. Il Camerino ha ufficializzato di avere preso l’esperto attaccante Emiliano Storani, che in estate aveva iniziato nel Tolentino, poi è passato Spoleto e adesso ha firmato per il club della città ducale. Infine il Pesaro Calcio ha tesserato la punta Michele Simoncelli, classe 1982, un giocatore che ha lasciato un ottimo ricordo nella Cingolana.