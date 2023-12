Mercato: contattati anche Carta e Giuliani per la panchina. Marotta, tre in corsa

Ancora senza allenatore l’Atletico Mondolfo Marotta (Promozione): dopo l’addio consensuale con mister Sartini ci sono stati contatti con Alessandro Carta ex Athletico Tavullia e con Dino Giuliani ex trainer del Vigor Senigallia e per sei anni al Marzocca.

Molto probabilmente si deciderà verso la fine della settimana ma il prescelto potrebbe essere un terzo nominativo. L’attaccante esterno Michel Ouedraogo classe 1997 è sul mercato: ha rescisso il contratto che lo legava alla Sangiustese (Eccellenza). Il Real Monterotondo (serie D con Fossombrone e Fano) è in procinto di ingaggiare la punta esterna Simone Milani (1996) svincolatosi dalla Cynthialbalonga. La finalissima di Coppa Italia di Eccellenza tra Osimana-Maceratese si giocherà giovedì 21 dicembre alle ore 15 al "G. Bianchelli" di Senigallia.

am.pi.