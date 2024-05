Mercato. Corridonia, resta il tecnico Fondati

L’allenatore Giuliano Fondati e il Corridonia del presidente Ferruccio Bistosini (foto) ancora insieme, una decisione tutto sommato nell’aria considerando l’ottimo campionato disputato dalla formazione che ha chiuso il cammino al quinto posto nel girone B di Promozione. Nei playoff il Corridonia è arrivato a un passo dalla qualificazione per la finale, mancata perché al 50’ della ripresa Liberati ha segnato su rigore per l’Atletico Centobuchi il gol del pareggio che ha dato il pass per l’ultimo atto del girone. Si dividono le strade tra il tecnico Pietro Canesin e la Cluentina: lo ha annunciato congiuntamente al presidente del sodalizio Massimiliano Marcolini spiegando i motivi di tale scelta: "Ho accumulato circa 200 panchine, tre quarti delle quali vissute con la Cluentina: è giunto il momento di capire chi sono e quanto valgo fuori da questo contesto. È un po’ come tuffarsi in un mare aperto per vedere se sono capace di nuotare dato che, finora, ho vissuto in una sorte di paradiso calcistico all’interno del quale ho avuto anche e soprattutto la possibilità di sbagliare e, ad un tempo, di correggere i miei errori".

Si giocherà al Polisportivo di Civitanova il match Atletico Centobuchi-Portuali Calcio Ancona, il fischio d’inizio sarà dato alle 16.30 di sabato per la finale playoff di Promozione del girone B.

In Prima categoria, il Montecosaro ha affidato la panchina a Jacopo Birilli che riceve il testimone da Cetera il quale, per motivi di lavoro, non ha potuto continuare quanto iniziato.