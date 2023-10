Mercato. Crespi torna alla Juventus

Nel girone B il mercato è sempre in movimento. Sia quello dei giocatori che quello degli allenatori. La Juventus Next Gen proprio ieri ha annunciato il ritorno del portiere Gian Marco Crespi. Classe 2001, arriva da svincolato a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Crespi ha indossato la maglia della Juventus Next Gen anche la passata stagione, quando era approdato in bianconero in prestito dal Crotone. Sei presenze per lui con la Next Gen bianconera e anche una convocazione con la prima squadra, in Europa League, prima dell’infortunio alla spalla sinistra che gli ha fatto concludere la stagione anticipatamente. Da Torino si va verso Olbia dove il club sardo ha rinnovato il contratto al proprio allenatore Leandro Greco. Insieme fino al 2025 recita la nuova intesa con l’Olbia che sembra davvero voglia tenersi stretto l’ex giocatore del Sudtirol.