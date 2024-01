Mercato, dalla Primavera del Cesena è tornato Raffaele Visani (classe 2006). Riecco Erik Amedeo Ballardini

Erik Amedeo Ballardini è, da ieri, nuovamente un giocatore del Forlì. Ieri, infatti, il diesse Cristiano Protti ha messo ufficialmente sotto contratto il centrocampista classe 1995, ravennate e figlio dell’allenatore Davide. Dopo il breve periodo di allenamento trascorso col gruppo di mister Mauro Antonioli (sabato la mezzala ha segnato il gol decisivo nell’amichevole vinta 1-0 sulla Primavera del Cesena), ieri è arrivata la fumata bianca. Protagonista con la casacca biancorossa nelle ultime due stagioni, insieme al fratello Elia, Ballardini ha giocato 49 match di campionato mettendo a segno la bellezza di 12 reti.

Cresciuto nel settore giovanile del Cesena, il forte centrocampista ha giocato in serie C con Santarcangelo, Lucchese e Ravenna, e in serie D con Ghivizzano, Classe, Savignanese, Jesina, Carpi e Aglianese per un totale di 164 gettoni di presenza e con uno score di 18 reti.

Oltre agli arrivi di Lolli, Crociati, Rosso e Ballardini ieri la società di viale Roma ha reso noto il rientro dal prestito del terzino Raffaele Visani, classe 2006: era nel Cesena Primavera, sarà integrato nel gruppo della prima squadra biancorossa.

f. p.