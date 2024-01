Mercato dilettanti. Alegi lascia il Sant’Orso, la punta Imperatori allo Schieti

L’Urbino ha ufficializzato l’esterno difensivo Mataloni del Chieti e con una lunga carriera in D con Recanatese, Vastese, Jesina, Castelfidardo e Tolentino. La Maceratese (Eccellenza) è a un passo dall’attaccante Niccolò Micch classe 1998 che ha un curriculum lungo in Eccellenza toscana ( San Miniato, Grassina, Pontebuggianese e Vigasio). L’Atletico Azzurra Colli (Eccellenza) ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante classe 2002 Aboubacar Dacosta, italiano, originario della Guinea.Nella scorsa stagione è stato protagonista nelle file del Nereto, dove ha capitalizzato 8 gol nel campionato di Eccellenza Abruzzese, mentre nella prima parte di stagione di quest’anno ha segnato 2 gol nel Renato Curi Angolana (Eccellenza). La società Asd S.Orso (Promozione) comunica che il difensore Riccardo Alegi (classe 1992, foto) non fa più parte della rosa motivi lavorativi. "Ringraziamo Alegi – scrive la società – per l’impegno e attaccamento alla maglia rosso blu. Grazie di cuore per questi anni trascorsi insieme, oltre al grande difensore, alla persona fantastica che ti sei dimostrato con tutti". Il Fabriano Cerreto (Promozione) ha tesserato l’esperto centrocampista classe 1988 Giacomo Francesconi ex Castelfidardo e che fino a dicembre ha militato nello Spoleto (Eccellenza Umbria). Di contro il Fabriano Cerreto ha svincolato il difensore centrale Rinaldo Lispi (classe 1987) che ha trovato sistemazione a Camerino. L’attaccante Cristian Imperatori classe 96 ex Mondolfo Marotta e USav Pisaurum è uno nuovo giocatore dello Schieti allenato da mister Pessina. Sul mercato l’attaccante Alain Intili ex Usav Pisaurum e Santa Veneranda. am.pi.