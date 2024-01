MErcato dilettanti. Di Gennaro al MarottaMondolfo. Il Vismara piazza due colpi

L’Atletico Mondolfo Marotta ha comunicato di aver tesserato il jolly difensivo classe 2000 Alex Di Gennaro, Senigalliese cresciuto nelle file della scuola calcio vigorina, poi passato all’ Ancona per i campionati under 17 nazionali. In questa prima parte di stagione militava nella SS Folgore di San Marino, vanta esperienze a Jesi, Atletico Gallo Colbordolo e Pergolese in Eccellenza. Sarà a disposizione del mister Spuri già dal prossimo derby in casa della Pergolese. Il Vismara del presidente Parlani ha ufficializzato due innesti, l’attaccante Fabrizio Castellazzi, classe 1984 (29-luglio) con tanta esperienza alle spalle e negli ultimi anni a La Fiorita nel campionato interno di San Marino. Sempre da San Marino è arrivato anche il centrocampista Matias Colagiovanni, argentino, classe 1993 (ha giocato tre anni fa anche del Villa San Martino) e che recentemente militava nella Fc Fiorentino. Il Santa Veneranda è alla ricerca di due calciatori.