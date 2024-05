Mercato dilettanti, i primi movimenti tra dirigenti e allenatori. Sangio, sfuma Contu. Franchi verso Alberoro

AREZZO

Giorgio Contu (nella foto) difficilmente approderà alla Sangio. L’attuale responsabile del vivaio dell’Arezzo sembrava destinato a ricorprire il ruolo di direttore sportivo della Sangio. Dopo vari contatti la trattativa si è arenata ed ad oggi Contu è lontano dal club azzurro. IntantoIl valzer della panchine è iniziato subito a gran velocità. In Eccellenza è vacante la panchina del Foiano dopo l’addio di Zacchei, Fani invece viaggia verso la conferma a Castiglion Fiorentino ma manca l’annuncio ufficiale. Ad Anghiari l’intento è proseguire con Baldolini ma sul tecnico ci soino vari estimatori. Scendendo in Promozione il Viciomaggio, fresco della vittoria in Prima categoria, saluta Franchi. Dopo la vittoria in coppa e la promozione in due anni l’allenatore è nel mirino dell’Alberoro dove potrebbe approdare anche il ds Peruzzi. Alberoro infatti che vedrà partire (salvo sorprese) Bernacchia a cui non mancano possibilità. A Viciomaggio potrebbe approdare Violetti, ex Sansovino e nell’ultima stagione alla guida della Primavera dell’Arezzo. Il Montagnano conferma alla presidenza Corrado Menchetti e sulla panchina resta Laurenzi, autore della rimonta che ha portato i torelli dopo un avvio in salita fino ai playoff. Il Subbiano si separa da Giusti in attesa di chiarire il nuovo progetto, mentre a Capolona c’è l’addio del ds Giangeri e al suo posto potrebbe approdare Samuele Sereni (ex Arezzo, Sansovino e Subbiano) per quella che sarebbe la sua prima esperienza da dirigete. Il Valdichiana dopo aver salutato il direttore sportivo Casini ha blindato il tecnico Baroncini. Per quanto riguarda i quadri dirigenziali arriva come direttore generale Claudio Malentacchi mentre il direttore sportivo sarà Franco Prosperi.

Gianluca Scarnicci è nel mirino dell’Ambra che ha salutato dopo la vittoria del campionato Cellai. La Faellese congeda Claudio Neri, mentre il Bucine si separa dal tecnico Bronzi. Nicola Colcelli saluta il Cavriglia, mentre Pandolfi resterà sulla panchina della Fratticciola.