Mercato dilettanti: il Castellarano prende Barbari dall’Arcetana, mentre il Bibbiano/San Polo rinforza la difesa con Ughetti. La Saxum ha il nuovo allenatore: Padula. Luzzara fa il gran colpo: ingaggiato Ennamli, mister 124 gol

Un colpo in grado di spostare le classifiche quello del Luzzara: arriva Issam Ennamli, attaccante mancino autore di 124 gol in 11 campionati, di cui 44 nel triennio a Reggiolo, e 50 in 4 anni a Boretto. Negli ultimi due anni ha siglato 30 gol in Eccellenza tra Boretto e Brescello. Il classe ’95 è pronto a fare la differenza in Promozione.

A Montecchio Fabrizio Marchionni è stato promosso dal settore giovanile al ruolo di direttore sportivo della prima squadra. Il posto di Marchionni a sua volta è stato preso da Gregory Gregorace.

Rimane a Luzzara Marco Saviola, difensore del 2000 che sarà alla settima stagione con la stessa maglia. Colpo offensivo anche per il Castellarano, che pesca dall’Arcetana: preso il puntero del ’93 Carlos Animah Barbari, uno dei protagonisti della promozione in Eccellenza dei biancoverdi. Si muove anche il Bibbiano/San Polo: preso Francesco Ughetti, terzino del 2004 proveniente dalla Correggese. Nel 2022-23 vestì la maglia della Reggiana in Primavera 2. La Sammartinese, dopo l’ottima stagione da neopromossa conclusa coi playoff, riparte da un punto forte: il capocannoniere del girone A Kreshnik Zogu (’96), autore di 23 gol nella stagione appena finita. Rimane neroverde anche l’esperto Federico Bega, difensore del 1989. Due giovani conferme al Baiso/Secchia: Manuel Viviroli, centrocampista 19enne, e Giacomo Zanetti, attaccante di 21 anni. Conferma di peso per il Daino Santa Croce che avrà ancora in attacco bomber Federico Sica, 30 anni. Restano pure il difensore mancino Simone Tanchis (’96) e il fantasista Antonio Rota (2002). Presi, inoltre, il centrocampista Daniele Oliva, classe ’93 ex Celtic Cavriago, e Francesco Marazzita, mediano del 2006 che ha fatto le giovanili al Sassuolo. Tante come sempre le novità in Seconda categoria: il Puianello ha blindato il bomber Arsim Kokolari (’98), uno dei trascinatori del "Puia" nei playoff di Terza vinti. Novità nella panchina della Saxum: il nuovo mister è l’ex Calerno Luca Padula. Il Real Casina ha confermato il mediano Lorenzo Mercati, classe ’98 ex United Albinea. Attivo il Carpineti, retrocesso dalla Prima: presi dal Real Casina il centrocampista Enrico Zurli (’94) e l’attaccante Devis Zannoni (’89). Confermato in porta Gabriele Cavalletti (‘95) che sarà anche il capitano della squadra. Resta pure il mediano Mattia Lanzi (’87), i difensori Nicolò Croci (2001) ed Emanuele Caselli (200), e i duttili laterali Fabio Astolfi (2000) e Alessio Pellati (’98). Aria nuova al Novellara con l’arrivo di Simone Gozzi, terzino di piede mancino del ’95 ex Sammartinese e San Prospero Correggio.

Giuseppe Marotta