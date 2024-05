Mercato dilettanti: il Masi tratta Nicolasi della Portuense. Il Sant’Agostino firma Cremaschi. Quante offerte per Cazzadore

Colpo di mercato del Sant’Agostino, che si è aggiudicato le prestazioni di Simone Cremaschi, trequartista con i piedi buoni, l’anno scorso nel Formigine, nel girone A di Eccellenza. Una carriera tutta nel Modenese, con una sola parentesi nel Reggiano, a Campagnola, nel 2018/19.

Per il resto la storia di Simone Cremaschi è a tinte giallorosse, i colori del San Felice la fanno da padrone nelle emozioni. Debutto in prima squadra a soli 16 anni, 16 dicembre 2012, in San Felice-Copparese.

"E’ un centrocampista che vede bene la porta – afferma il direttore sportivo ramarro, Marco Secchieroli – può ricoprire tutte le posizioni di centrocampo, ma l’abbiamo preso per alzare il tasso tecnico e avere maggiore incisività in attacco.

Non fa la Serie D soltanto per motivi di lavoro, abita a Mirandola, ha scelto Sant’Agostino per cominciare una nuova avventura nel Ferrarese e anche per ragioni di vicinanza".

In attacco per ora è arrivata una sola punta di ruolo, Andrea Vanzini, ma ne arriveranno almeno due. In pole Fiorentini, in subordine Cazzadore e Trombetta. Cazzadore è corteggiato soprattutto dalla Comacchiese, in questi giorni attivissima sul mercato, ma sul bomber in uscita da Masi si sono fatte avanti società venete, dove ha già militato in passato con successo. Il Sant’Agostino inoltre è sulle tracce di Pagliello, centrocampista del Mezzolara.

Il Masi sta trattando con la Portuense per l’esterno Nicolasi, che interessa anche al Consandolo e alla X Martiri.

Il centrocampista Melchiorri del Granamica interessa al Masi Torello Voghiera, ma è conteso anche dal Pontelagoscuro, X Martiri e Mesola.

La X Martiri inoltre è sulle tracce del centrocampista Bosi del Granamica di Davide Marchini. Infine Lombardi, ex Olimpia Quartesana, è il nuovo allenatore del Pontelagoscuro; subentra a Luca Fantuzzi, andato alla guida del Molinella.

Franco Vanini