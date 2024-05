Mercato dilettanti. Il Montecchio pensa a mister Magi. Carnesecchi resta all’Urbania

C’è del movimento nel calcio-mercato dei dilettanti sia in panchina che in campo.

Allenatori. Simone Pazzaglia (cercato anche dal Fabriano Cerreto) è stato confermato alla guida della Fermignanese. Pronti a risalire in sella Roberto Bruscolini (ex Urbania e Montecalvo tra le varie squadre allenate) e Antonio Scocchera (ex Muraglia). Si sono divise, nonostante la bella stagione con la partecipazione ai playoff, le strade tra l’Arzilla e mister Emanuele Cecchini. Non continuerà il rapporto anche tra il trainer Giancarlo Passeri e il Santa Cecilia Urbania. Paolo Passarini è il nuovo allenatore del Tolentino mentre il Matelica ha consegnato la panchina a mister Giuseppe Santoni. Giuseppe Magi (classe ’71 e una lunga e brillante carriera alle spalle) potrebbe essere il nuovo allenatore della K Sport Montecchio. Il Fabriano Cerreto sembra che abbia pensato a Cornacchini e in alternativa a Mosconi. La Vigor Senigallia riparte con la riconferma di mister Aldo Clementi. Molto vicino all’Audax Piobbico l’allenatore (foto a sinistra) Giovanni Cipolla che ha appena concluso la stagione alla guida della Nuova Real Metauro.

Calciatori. L’attaccante esterno Elia Patrignani dall’Audax Piobbico andrà molto probabilmente alla Fermignanese, società quest’ultima che ha confermato Labate (cercato anche dalla Pergolese) e che vorrebbe il portiere del Fossombrone Marcantognini (che piace anche alla Pergolese). Sempre la Fermignanese ha cercato l’attaccante ex Urbania e nell’ultima stagione a Pergola Luca Fraternali. Al suo posto la Pergolese ha puntato gli occhi su Giovanni Barattini (cl’98) nell’ultima stagione alla K Sport Montecchio Gallo. L’Urbania del neo trainer Simone Lilli per tramite del diesse Stefano Maggi ha confermato (foto a destra) Luca Carnesecchi e i giovani Malvi Sema (2003) ed Elia Catani (2002). La Falco Acqualagna del neo mister Cappelli ha ingaggiato il centrocampista -attaccante Cristian Gori (cl’92) ex Mercatellese e in passato a Fermignano. Dalla Falco potrebbe trasferirsi a Piobbico l’attaccante Ottaviani. Luca Montanari (classe 2000) già due stagioni fa capocannoniere della Pergolese nel girone A di Prima categoria con 24 reti (più 1 nei playoff) e che nella stagione appena terminata a metà stagione era passato alla Fermignanese, è libero sul mercato.

Il portiere Alberto Gallinetta, classe ’92, non rimarrà a Lunano. Una carriera alle spalle decisamente importante la sua: cresciuto nelle giovanili dell’Inter fino a difendere la porta dell’Under 19 è poi passato al Parma, da qui alla Juventus. Una stagione in prestito al Cercle Bruges , poi il peregrinare (sempre in prestito) in diverse squadre italiane tra cui il Ravenna per essere poi svincolato dalla società bianconera nel luglio 2018 . Amedeo Pisciolini