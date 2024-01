Mercato dilettanti. L’Urbino guarda alla serie D: vicino l’ingaggio di Mataloni. Calabresi passa dal Lunano all’Avis Sassocorvaro

Gli ultimi giorni dell’anno sono serviti alle varie società dilettantistiche per trovare i rinforzi necessari in vista della seconda parte della stagione. In Eccellenza l’Urbino è molto vicino all’accordo con il terzino sinistro Giacomo Mataloni (classe 1999) che in questa prima parte di stagione era con la maglia del Chieti in serie D, in precedenza aveva militato anche nell’Atletico Ascoli, Recanatese, Vastese, Jesina, Castelfidardo e Tolentino. Il Montegranaro ha tesserato il calciatore Giorgio Valentini (classe 1994) che aveva rescisso il contratto con la Civitanovese. Sempre il Montegranaro si è preso: Antonio Corigliano, difensore classe 2001 ex Tolentino. Dal Montegranaro si è invece trasferito al Chiesanuova (prima in classifica in Eccellenza) l’attaccante esterno Alessandro Bruffa (classe 2005). Il Chiesanuova ha inoltre tesserato via Matelica il centrocampista under (classe 2006) Edoardo Ciottilli. Il Montegiorgio ha sostituito l’attaccante Giordano Bardeggia (14 gare e 4 gol, finito alla K Sport Montecchio Gallo) con il pari ruolo Leonardo Zira, classe 2000 ex Atletico Azzurra Colli. Rimanendo in Eccellenza la Maceratese di mister Pagliari ha ingaggiato Matteo Vittorini, difensore ex Correggese e il centrocampista Gomis in arrivo dal Matese. Dal Lunano (Prima categoria) all’Avis Sassocorvaro il difensore (foto a sinistra) Riccardo Calabresi (classe 2002), giocatore che ha militato anche nell’Urbania. Hanno lasciato invece Sassocorvaro l’attaccante Ridvan Frani (Casinina) e il difensore Gianmarco Bellucci (Borgo Pace). Scendendo di qualche categoria (Seconda) è approdato al Gradara di mister Antonio Scocchera il portiere Sacchi di proprietà del Vismara. Il Santa Cecilia Urbania ha messo nero su bianco con 4 nuovi calciatori: l’ex Falco Acqualagna Simone Orlandi (difensore), Matteo Paiardini (centrocampista) ex Mercatellese, Davide Bartoli ex Falco Acqualagna (difensore, foto a destra) e Niccolò Falasconi ex Peglio (centrocampista), trasferito invece alla Vadese il difensore Matteo Barzotti. Dal Peglio è passato alla Santangiolese Nicolò Tiberi.

am.pi.