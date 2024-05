Mercato dilettanti. Manini lascia Luzzara e va nella sua Boretto. Mastaj al Brescello

Il Boretto mette le basi per la prossima Promozione inserendo Marco Manini (foto) come direttore tecnico. Dopo aver lasciato il Luzzara, del quale è stato direttore sportivo per 11 anni, Manini lavorerà a stretto contatto con Elia Lorenzini, il direttore sportivo che nell’ultima stagione ha anche giocato e ora ha deciso di smettere. Manini, borettese doc, va a potenziare così il settore tecnico. Poi una conferma: l’allenatore sarà ancora Sandro Melotti. Subentrato a fine dicembre, è riuscito a salvare la squadra anticipatamente. Ufficiale il sostituto di Andrea Paganelli: è Cristian Borghi. Il mister guiderà i biancoverdi in Eccellenza (in attesa del ripescaggio ufficiale). E’ reduce dall’esperienza con lo United Carpi, in Promozione. Non è l’unica novità ad Arceto: il nuovo team manager è Simone Corradini, storico capitano dell’Arcetana che ha appena smesso di giocare. A proposito di giocatori: confermato l’esperto portiere Daniele Giaroli, che compirà 37 anni il 18 giugno. Sarà alla quarta stagione di fila in biancoverde. La Correggese punta forte su Malivojevic della Cittadella, mentre Mastaj dalla Fidentina passa al Brescello.

Il Baiso/Secchia ha confermato Thomas Bonicelli, attaccante del ’93 e Matteo Ghirelli, centrocampista del ’98. La Rubierese, dopo la salvezza ottenuta ai playout in Prima, ha ufficializzato il nuovo allenatore: è Alberto Mingozzi, che nell’ultimo anno era all’interno della società. In Seconda l’ambizioso United Albinea ha scelto come mister Luca Masoni, che nell’ultima stagione è stato il vice di Manolo Ariosi. Arriva anche la punta Soufian Kessabi dal Quattro Castella.

g.m.