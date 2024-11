Mercato dilettanti. Melandri al Russi. La Portuense resta senza il bomber

Clamoroso a Portomaggiore: Daniele Melandri (nella foto), capocannoniere della squadra e vice capocannoniere del campionato scorso, saluta il club rossonero. Ieri il capitano della Portuense si è accordato con il Russi, un ritorno. "Ha ricevuto un’offerta irripetibile – afferma il direttore sportivo Christian Bonarrigo – un biennale da una società di categoria superiore, oltre al vantaggio di avvicinarsi a casa. Ci tengo a precisare che è una scelta del giocatore". Per rimpiazzare un giocatore della caratura di Melandri, la Portuense sceglierà da una rosa di tre punte centrali: Alexander Grazdhani, ex centravanti dell’Argentana, ma su di lui ci sono due società romagnole di Eccellenza; l’altra è Lanzoni, in uscita dal Russi e una terza ipotesi top secret. Domenica prossima a Comacchio debutterà il terzino Andrea Rossi, prelevato dal Lendinara, resta in piedi il possibile recupero di Sow e il tesseramento di El Mouazzy. La Portuense annuncia inoltre che Masiero resta in rossonero. E’ attivo il mercato degli allenatori: Jacopo Innocenti va al Savena, Andrea Govoni alla Mirandolese.

Franco Vanini