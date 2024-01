Mercato dilettanti. Mister Boccioletti debutta con il Real Mombaroccio. Il Santa Veneranda ingaggia il difensore Vampa

Mercato sempre attivo nel calcio dilettanti con le squadre impegnate a correggere il tiro e a rafforzare le rispettive rose con i migliori giocatori in circolazione. L’allenatore Gastone Boccioletti oggi debutta alla guida del Real Mombaroccio (Seconda categoria, girone B) che ospita l’Hellas Pesaro. Il Santa Veneranda (Prima categoria) ha chiuso positivamente con il difensore classe 1983 Luca Vampa con un lungo curriculum alle spalle anche in Eccellenza e Promozione, negli ultimi anni in Prima Categoria con l’Audax Piobbico. Ora il Santa Veneranda è sulle piste di un attaccante svincolato, lunedì ci sarà l’ufficialità.

Salendo in Eccellenza la Civitanovese dopo l’infortunio di Paolucci, che ha terminato anzitempo la stagione, ha ingaggiato un attaccante argentino di 21 anni, Guido Verini, che militava fino a pochi giorni fa nel San Lorenzo II, seconda squadra del club che gioca nella Reserve League.