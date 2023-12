Mercato dilettanti. Napoli a Bagnolo. L’esperto Andreoli alla Rubierese

La Bagnolese potrà contare su Alessandro Napoli, esperto bomber del 1988 che era a Rolo. L’accordo nei gironi scorsi aveva subito una frenata per un problema al polpaccio accusato dalla punta nella prima seduta d’allenamento in rossoblù, ma ora è tutto fatto. La Bagnolese è fresca della prima vittoria in questa Eccellenza (1-0 sul Montecchio) e ha fatto un mercato molto intenso oer cercare di risalire la china.

In Promozione lo Sporting Scandiano ha salutato Roberto Battaglia, mediano del 2002 che proseguirà la stagione al Terre di Castelli Nextgen.

In Prima categoria l’ambiziosa Rubierese ha pescato dagli svincolati l’esperto centrale 39enne Luigi Andreoli: lo ricordiamo in categorie superiori in squadre come Folgore Rubiera e Arcetana. Il Celtic Cavriago ha prelevato dalla Povigliese il terzino Giuseppe Randazzo, classe 2002. Per l’attacco, invece, ecco Giacomo Grazioli, 28enne che era al Novellara. A proposito di Povigliese: i giallorossi hanno preso dal Viadana il duttile esterno Tommaso Tosi, 23 anni. C’è tanto movimento in questi ultimi giorni (il mercato chiuderà venerdì alle 19) nel girone D di Seconda categoria. Lo Sporting Cavriago si è aggiudicato Federico Corazza, esperto portiere 41enne che nei giorni scorsi aveva salutato lo United Albinea. Di contro saluta Cavriago Cristian Brigandì, portiere del 1996. Bell’innesto per l’Aletico Bibbiano Canossa: i matildici potranno contare sulla vivacità in attacco di Lorenzo Trivieri, punta classe 2004 che in questa prima metà di stagione ha fatto vedere buone cose in Promozione col BibbianoSan Polo. Al Montecavolo è arrivato un difensore: si tratta di Andrea Campani, esperto classe 1985 che si era liberato dalla Casalgrandese (Terza). Altro volto nuovo, infine, in casa Real Casina: presa dal Daino Santa Croce (Prima) la punta Luca Mussini, classe 1996 che ricordiamo anche con la casacca della Virtus Libertas (sempre in Prima).

