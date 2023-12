Mercato dilettanti. Nuova Real Metauro si rafforza. Ha firmato l’esterno Colombaretti

Molte squadre in questo periodo ricorrono sul mercato per rifarsi il look. In Eccellenza dalla Sangiustese (attualmente in zona playout) si è trasferito al Montefano il difensore Diego Orlietti. Sempre la Sangiustese ha svincolato l’esterno difensivo Daniele Salvatelli. L’Atletico Azzurra Colli ha annunciato l’arrivo dell’attaccante classe 2002 Aboubacar Dacosta, italiano, originario della Guinea, ex giovanili della Juve, Under 17 dell’Udinese, Primavera del Lecce, Virtus Francavilla (in C) e Sanremese (D). Nella scorsa stagione a Nereto ha segnato 8 gol nel campionato (Eccellenza Abruzzese), mentre nella prima parte di stagione di quest’anno ha segnato 2 gol nel Renato Curi Angolana (Eccellenza). Dall’Atletico Azzurra Colli sono partiti a loro volta in due: l’attaccante Leonardo Zira (classe 200) trasferitosi al Montegiorgio e la punta Emanuele Russo passato al Casette Verdini. Rimanendo nel massimo campionato regionale dei dilettanti il Castelfidardo si è regalato per la seconda parte della stagione il centrocampista di esperienza Eugen Sidorenco (classe 1989) che vanta ben 35 gare con la Nazionale, della Moldavia, 11 nelle qualificazioni per i Mondiali, 4 per gli Europei. Un rinforzo di lusso. Sul mercato l’esterno di difesa Giorgio Valentini tesserato pochi giorni fa (l’8 di dicembre) dalla Civitanovese. Salendo in serie D la Vigor Senigallia (serie D) ha ingaggiato il portiere ex Marina e fino a pochi giorni fa nel Notaresco in serie D, Alberto Barzanti (classe 2004). In Prima categoria il Santa Veneranda che vuol risalire nella classifica generale ha tesserato l’attaccante Mirko Cela, 26enne ex Pesaro Calcio, quest’ultimi a loro volta hanno ingaggiato l’attaccante Michele Simoncelli classe 1982, ex K Sport e Cingolana e con una buona carriera alle spalle (Fano, Urbino, Vigor Senigallia e altre). La Vadese ha messo neo su bianco con il centrocampista Vito De Santis classe 2000 ex Fermignano.

Tommaso Colombaretti, esterno di fascia e all’occorrenza difensore, è un nuovo calciatore della Nuova Real Metauro allenata da mister Cipolla e che milita in Prima categoria. A mettere nero su bianco con Colombaretti il direttore sportivo Andrea Berloni. Colombaretti che il prossimo 26 giugno compirà 43 anni nella passata stagione ha militato in Promozione con il San Costanzo e nel passato ha giocato nel Fossombrone e anche in serie C con il Fano, Foggia e Lanciano. Sempre la Nuova Real Metauro ha prelevato da Fossombrone il centrocampista Niccolò Francolini, classe 2005 mentre ha ceduto alla Real Metauro (seconda categoria) l’attaccante Manuel Duro, classe 2000.

am.pi.