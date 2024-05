Mercato dilettanti. Piobbico, presi bomber Ottaviani e Aluigi

Ad Urbino in sostituzione di mister Antonio Ceccarini si vocifera dell’arrivo di Nico Mariani (cl’78) nelle ultime due stagioni alla guida del Montefano e nelle cinque precedenti sulla panchina del Marina. Prima ancora ha guidato la Juniores dell’Alma Juventus Fano. Si è chiuso in maniera consensuale il rapporto tra la Biagio Nazzaro l’allenatore Trillini e il suo vice Zannini. Vicino l’accordo tra il Vismara e mister Fulgini del S.Orso dove invece potrebbe arrivare l’ex tecnico del GabicceGradara Vergoni. Si sono divise le strade tra la Nuova Real Metauro e l’allenatore Giovanni Cipolla, il giovane tecnico ed ex calciatore professionista allenerà l’Audax Piobbico. "Ringrazio – tiene a dire Cipolla – la società Nuova Real Metauro e i calciatori per la fiducia, sarei rimasto volentierise non fosse stato per la distanza, avevo alcune richieste anche di categoria superiore, ma preferisco andare dove sento a pelle che è la soluzione migliore e dove mi sono rilanciato anche come calciatore". L’Audax ha ingaggiato Domenico Ottaviani, attaccante classe 1998 proveniente dalla Falco Acqualagna e di Aluigi difensore dell’Urbania, il terzo arrivo potrebbe essere Salsiccia della Pergolese.

Il nuovo allenatore della Sambenedettese è Ottavio Palladini. Il San Costanzo (Prima categoria) ha in Massimo Bertini (ex Marotta calcio) il suo nuovo direttore sportivo. Quasi tutta confermata la rosa del San Costanzo che avrà come mister ancora Ernico Pistarelli. La Marottese Arcobaleno (Seconda categoria) ha nominato come diesse Luca Bertini. Andrea Dominici che nella passata stagione ha alleato l’Olimpia Macerata Feltria sarà il nuovo trainer della Vigor San Sisto neo promossa in Seconda categoria. La Cagliese (Terza categoria) ha confermato. dopo l’ottimo lavoro nello scorso anno, la piena fiducia per la guida tecnica della prima squadra a Giovanni Giacomucci. Libero sul mercato l’attaccante Luca Montanari (classe 2000) già due stagioni fa capocannoniere della Pergolese nel girone A di Prima categoria con 24 reti (più 1 nei playoff) e che nella stagione appena terminata, a metà campionato, si era trasferito alla Fermignanese. A guidare il Sassoferrato Genga (Promozione) sarà l’allenatore Belisario Favorini (classe 1974) ex trainer del Cerqueto (Eccellenza Umbra). Il Fossombrone informa che sono aperte le iscrizioni (entro il 25 giugno) per il Camp Estivo (Insieme al Monza) per i ragazzi dai 6 ai 16 anni che si terrà al comunale ‘Bonci’ da lunedì 8 a venerdì 12 luglio. I ragazzi saranno seguiti da calciatori professionisti e tecnici abilitati. La finale playoff che assicura un posto in Prima categoria tra la Viridissima Apecchio e il Csi Delfino Fano si giocherà sabato pomeriggio alle ore 16,30 sul neutro dello Stadio Comunale di Fossombrone.

Amedeo Pisciolini