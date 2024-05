Mercato dilettanti. Raffica di conferme a Viano e Campagnola

Arrivano le prime conferme nel parco giocatori per la Vianese versione Eccellenza: sono nove i giocatori ufficialmente riconfermati. In porta resta Alfonso Della Corte (’93), in difesa Gabriele Mammi (2003), Giacomo Zinani (’98) e Davide Zuccolini (’95). A centrocampo permanenza ufficiale per Alessio Leoncelli (’95), Leonardo Lusoli (’93) e Luigi Piscopo (2004), in avanti Antonio Manai (2005) e soprattutto Antonio Rizzuto, che con 18 reti nell’ultimo campionato ha dato un determinante contributo per la vittoria del campionato dei rossoblù.

In Promozione ulteriore conferma per il Castellarano, che potrò contare nuovamente su Riccardo Bettelli, attaccante del 2002. Il Campagnola, dopo la salvezza ottenuta all’ultimo respiro, ha confermato l’allenatore Mattia Manfredini, che avrà ancora a disposizione i centrocampisti Stefano Barilli (’97) e Manuel Previato (2001) e Davide Cavicchioli, che è un difensore del 1989. Altre quattro riconferme in casa Baiso/Secchia. Rimane Francesco Bonini, laterale destro del 1991 che sarà alla sesta stagione in gialloblù. Rimangono ancora anche i giovani Leonardo Silvestri, difensore del 2004, Edoardo Benassi (2003, centrocampista), e Omar Charaa (2004, trequartista). La Bagnolese riparte da capitan Davide Calabretti, centrocampista del 2000. In Prima il Colombaro ha preso per l’attacco Andrea Bernardo, classe 1993 che ricordiamo in carriera anche con Riese e Castellarano. A Colombaro in arrivo anche Giacomo Cataldo, attaccante del ’99 in uscita dal Baiso/Secchia. In Seconda categoria al Real Casina: confermato l’allenatore Alessandro Ferrari, così come il vice Mattia Silvestri. Per quanto riguarda i giocatori ritorna Simone Spadaccini, attaccante del 1992 che arriva da una parentesi al Carpineti in Prima (prima un triennio proprio col Real Casina). Il Novellara ha piazzato un innesto in attacco con l’arrivo di Gianmarco Zaniboni, classe ’97 ex Reggiolo.