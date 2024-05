Mercato dilettanti: riflessioni in corso per la Sansovino, nuovo direttore a Montagnano, la conferma di Fani. Per il Foiano idea Argilli. Sereni e Morelli in viaggio verso Capolona

Prosegue senza sosta il valzer delle panchine tra i dilettanti. Il Foiano dopo la seprazione consensuale con Filippo Zacchei sembra interessato a Stefano Argilli, storico capitano del Siena, impegnato nelle ultime stagioni con Sinalunghese e Mazzola Valdarbia. a Monte San Savino è grande l’amarezza per il passo falso nella finale playoff contro il Grassina e in seno alla Sansovino sono in corse valutazioni a 360 gradi ed è presto per parlare di organigramma societario nonchè della conferma di Enrico Testini in panchina. Di certo a Castiglion Fiorentino tutto lascia presagire alla conferma di Roberto Fani nonostante i numerosi estimatori del tecnico viola. Ad Alberoro nelle prossime ore inziierà l’avventura di Riccardo Franchi reduce da un biennio con vittoria di Coppa Italia e campionato di Prima categoria. A Montagnano il nuovo direttore generale è Bettucci, ex Rignanese, a lui il compito di allestire la squadra da mettere a disposizione del tecnico Laurenzi.

Samuele Sereni lascia il Subbiano ed è il nuovo direttore sportivo del Capolona Quarata dove arriva come allenatore Alessio Morelli dal Bibbiena. Sempre in tema di allenatorei Simone Sereni approda all’Atletico Levane Leona dopo l’addio di Brandi. Bucine registra la partenza del tecnico Bronzi che assume l’incarico di allenatore del Pestello. Il Pieve al Toppo ripartirà da Narducci, mentre la Tuscar conferma Biagiolini alla guida della prima squadra e la Fortis Arezzo si tiene stretta Latorraca. Sul fronte attaccanti Mostacci si congeda dal Marciano Cesa Valdichiana. Per lui è pronta l’offerta del Bettolle per assicurarsi le sue prestazioni sportive a partire dal prossimo 1° luglio.