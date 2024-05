Mercato dilettanti. Sant’Agostino su Di Bari e Sarti. E si cercano punte di livello

Si balla sulle punte a Sant’Agostino, ne arriveranno almeno tre per dare solidità al reparto, rimpiazzare la partenza di Gherlinzoni, finito al Comacchio di mister Candeloro (al pari del difensore Temporin, ne parliamo a parte), e la lunga indisponibilità di Boreggio, che si è operato al ginocchio in questi giorni. La dirigenza ramarra è in trattativa con l’ex Michele Trombetta, che però ha molto mercato in Serie D, oltre a Fiorentini e Cazzadore del Masi, su cui è forte l’interesse anche della Comacchiese. Per la difesa presi il difensore centrale Di Bari, in uscita dal Masi, dove è in uscita pure Molossi, che interessa ai lagunari. Nel Sant’Agostino già definiti inoltre gli arrivi di Nicola Sarti, un esterno difensivo l’anno scorso al San Felice e Oleg Lùposor, una mezzala con trascorsi nella Serie A moldava l’anno scorso alla Pieve Nonantola. Il Casumaro è sulle tracce dell’attaccante Thomas Govoni del Galeazza, un centravanti che l’anno scorso ha messo 6 gol, ma ben 24 l’anno precedente. La Centese ha messo gli occhi sul casumarese Vinci, un esterno di gamba e personalità, ma i rossoblù vorrebbero tenerlo. La Comacchiese del nuovo corso targato Candeloro è molto attiva. Oltre a Gherlinzoni, ha riportato in laguna il difensore Minieri, proveniente dal Reno Sant’Alberto, titolare l’anno della promozione in Eccellenza. Presi inoltre il centrocampista Gordini, arrivato dal San Pietro in Vincoli e Taroni dal Del Duca Grama, un centrocampista con i piedi buoni. Il Mesola sta sondando soprattutto il vicino Veneto. Vanno in questa direzione le trattative per il centravanti del Cavarzere, Zanellato; del difensore centrale del Porto Viro Ballarin e il tentativo di riportare in riva al Po l’attaccante Boscolo Zemelo e il centrocampista Yasser (Cavarzere). Il Molinella di Fantuzzi su Berto e Farinelli del Ponte, la X Martiri su Vanzini del Masi, la neo promossa Amici di Stefano su Braghiroli, centrocampista del Mesola.

Franco Vanini