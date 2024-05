Mercato dilettanti. Scelta San Donato: . Ghinassi nuovo ds. Conferme a Signa

Il San Donato Tavarnelle ha scelto Tommaso Ghinassi, classe 1987, come nuovo direttore sportivo dei gialloblù. L’accordo raggiunto l’altra sera a conclusione del colloquio con il presidente dei gialloblù Andrea Bacci. Per Ghinassi – ex giocatore professionista – che abita a due passi dallo stadio "Pianigiani" di Tavarnelle Val di Pesa si tratta della prima esperienza da ds. dopo essere stato a Poggibonsi il team manager.

A Montevarchi il presidente Angelo Livi ha presentato il nuovo ds: Donello Resti. Nella panchina del Seravezza non ci sarà più l’allenatore Cristian Amoroso. L’allenatore Stefano Calderini e il ds Jacopo Galbiati sono stati riconfermati al Poggibonsi.

Eccellenza - Il Signa del presidente Andrea Ballerini ha rinnovato la fiducia al tecnico Stefano Scardigli e al ds Alessio Nunziati. Francesco Mocarelli sarà il nuovo allenatore della Colligiana subentra a Giacomo Chini. Il Valentino Mazzola dopo il ds Manganiello ha firmato l’allenatore Marco Ghizzani ex San Donato Tavarnelle. La Nuova Foiano dopo tre stagioni si separa dall’allenatore Filippo Zacchei.

Giovanni Puleri