Mercato granata chiuso: "I nuovi si sono integrati"

Si chiude oggi alle 20 la sessione invernale di calcio mercato, ma da casa-granata non sono previsti movimenti dell’ultima ora. Così le operazioni in uscita si fermano gli addii di (nell’ordine) Paudice, Nicastro, Catanese e Fossati, mentre i volti nuovi (sempre nell’ordine) a quelli di Ciocci, Lombardi, Ganz e Peli, mentre Angori, come noto, è uscito ma pochi giorni dopo è rientrato a causa di problemi legati ai tesseramenti.

Con Moreno Zocchi, direttore sportivo del Pontedera, è l’occasione per fare il bilancio di questo mercato: "Ho sempre pensato che il mercato di riparazione dovesse riguardare principalmente le cose che non erano andate bene durante i primi 4 mesi di campionato e noi, fortunatamente, non eravamo in questa situazione. Tuttavia, come politica societaria, abbiamo sempre detto che non avremmo trattenuto i giocatori che stavano male qui. Così quelli che sono andati via lo hanno fatto per loro scelta, nessuno li ha spinti fuori: hanno aperto la porta e sono usciti da soli. E la società, una volta capita la loro volontà, è intervenuta prendendo i loro sostituti. Noi saremmo andati avanti come siamo partiti fino al termine della stagione agonistica, ma tenere delle persone scontente non fa parte della nostra politica e francamente non mi sembra nemmeno giusto". I nuovi arrivati hanno comunque già dimostrato di essersi integrati nel progetto del club.

"Sì – conferma Zocchi – è così e lo hanno fatto in brevissimo tempo, capendo quali sono le prerogative di questa società. Peli le conosceva già, gli altri hanno compreso subito lo spirito che c’è nello spogliatoio. Angori? Purtroppo né lui né noi abbiamo responsabilità sul suo mancato trasferimento alla Reggiana. Tuttavia il ragazzo è rientrato con la testa giusta e prende questi ultimi 4 mesi di stagione come una ulteriore fase di crescita". Intanto si sta avvicinando la trasferta di Recanati (domenica alle 18.30), dalla quale la squadra di Canzi cerca il riscatto dopo il beffardo ko col Perugia.

"La gara di sabato – conclude Moreno Zocchi - ha lasciato grande amarezza. Spero che ai ragazzi ne sia rimasta dentro molto meno di quella rimasta a me e che ora la testa sia alla Recanatese. Ma sono ceto che è così, perché dopo le brutte sconfitte c’è sempre stata la reazione giusta. E’ accaduto così anche contro il Perugia, ma se non è bastata a prendere punti, concentrazione e agonismo sono stati quelli giusti per ritrovare i risultati".

Stefano Lemmi