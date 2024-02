Mercato. Il dt Cianni a caccia di rinforzi. L’Ancona tra Rolfini e Volpicelli

Ultimo giorno di mercato in cui si attende che la Recanatese completi i lavori di ristrutturazione della squadra. Non è da escludere che si possa arrivare al divorzio dai difensori Edoardo Ferrante e Luca Ricci, ma si attendono buone notizie per rinforzare un organico che sta attraversando un momento molto critico. Le altre formazioni non stanno con le mani in mano. L’Ancona ha tesserato il centrocampista greco Vasilios Vogiatzis, classe 1996, dal Giugliano e insiste con il Vicenza per riprendere l’attaccante Alex Rolfini, qualora la trattativa non andasse a buon fine si tenterebbe allora con Emilio Volpicelli, adesso al Pineto e in passato al Matelica in C ma su questo giocatore hanno mostrato interesse anche Cerignola e Avellino. La Spal ha definito il passaggio del difensore Luca Ghiringhelli dal SudTirol, oggi la società ferrarese chiuderà con il Trento per l’attaccante Tomi Petrovic. La Vis Pesaro rinforza il reparto offensivo con Simone Castigliani, classe 2003, di scuola Lazio ed ex Carrarese. Il centrocampista Stefano Guidotti è passato dal San Gallo all’Olbia. La Fermana ha preso dal SudTirol il terzino Jonas Heinz. Oggi è l’ultimo giorno e c’è da scommetterci che non mancheranno le novità.