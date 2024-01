Mercato in uscita. Selvini e Bouabre tornano al Frosinone

Alessandro Selvini ed Evan Bouabre lasciano il Rimini. La notizia non arriva come un fulmine a ciel sereno. Infatti, come già detto nei giorni scorsi, l’attaccante e il difensore dopo la sosta natalizia non avevano ripreso ad allenarsi agli ordini di mister Troise. Ma erano già rientrati alla base in attesa dell’apertura ufficiale del mercato. Per entrambi, quindi, il prestito al club di Piazzale del Popolo si chiude con qualche mese d’anticipo rispetto a quelli che erano gli accordi con il Frosinone, società proprietaria del cartellino dei due giocatori. Risoluzione consensuale del contratto per entrambi e ora, così, Selvini e Bouabre possono iniziare un’altra avventura altrove considerando che in maglia a scacchi nella prima parte della stagione di spazio ne hanno trovato davvero poco. Dal club romagnolo un in bocca al lupo ad entrambi.