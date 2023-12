Mercato. La Civitanovese si rinforza, ecco l’esterno Valentini. Il difensore Sabatini firma per la Sangiustese

La capolista Civitanova si rinforza con Giorgio Valentini, classe 1994. Si tratta di un esterno alto sinistro, proviene dal Manfredonia (serie D), e ha già sostenuto il primo allenamento con la maglia rossoblù. Il Tolentino ha interrotto il rapporto con i calciatori Daniele Marchesan, Davide Mazzieri e Carlo Cisternino.

La Sangiustese VP rinforza il pacchetto arretrato con il difensore centrale Marco Sabatini, classe 2001, che dopo la trafila nel vivaio dell’Ascoli, è passato alla Primavera 3 del Teramo prima delle esperienze in D con Pineto, Porto d’Ascoli e Atletico Ascoli, dove nella scorsa stagione è stato allenato da Luigi Giandomenico, ora sulla panchina rossoblù. "Ho accettato con entusiasmo la proposta – dice il giocatore – di una società di valore dove ho la possibilità di essere allenato da un tecnico dalla grande professionalità e passione". Il Casette Verdini rinforza la difesa assicurandosi Andrea Verdicchio, classe 1986, per il quale si tratta di un ritorno. Il giocatore si è aggregato alla squadra dopo avere chiuso la parentesi con l’Aurora Treia. Novità anche al Matelica dove si separano le strade Manuel Dell’Aquila, Samuele Santamarianova accasatosi al Camerino, Gioele Berrettini, e Primo Brunelli. La società ha poi ufficializzato l’arrivo di Gianfranco D’Errico, attaccante italo-argentino del 1994 che per otto stagioni ha indossato la maglia della Vigor Senigallia. In Prima categoria si separano le strade tra l’allenatore Emanuele Liberti e il Montemilone Pollenza.