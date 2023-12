Mercato. Montefano, il ritorno del difensore Orlietti

Mancano solamente dei dettagli perché il Montefano possa abbracciare di nuovo il difensore Diego Orlietti, classe 2002, che ha iniziato la stagione nella Sangiustese. Il ragazzo sta per tornare in un club che conosce molto bene avendoci giocato dal 2020 al 2023, poi le esperienze con la Jesina e la Sangiustese. Nei piani della società Orlietti prenderà il posto lasciato libero ai primi del mese dal difensore argentino Ignacio Valler. Nei giorni scorsi il club viola si era assicurato l’attaccante Manuel Dell’Aquila, anche per questa punta si può parlare a tutti gli effetti di un ritorno perché il giocatore in estate si era trasferito al Matelica dopo due stagioni trascorse indossando la maglia viola.

L’allenatore Nico Mariani farà sostenere domani l’ultimo allenamento alla squadra prima del rompete le righe in occasione delle festività natalizie. I giocatori riprenderanno ad allenarsi mercoledì prossimo fino a sabato. In questo periodo la società confida di potere recuperare gli infortunati Alla, Palmucci e Pjetri.

La prossima partita del Montefano è prevista per il 7 gennaio quando i viola riceveranno la visita del Montegranaro, si tratta di una partita tra formazioni appaiate in classifica, entrambe hanno 24 punti, e accusano un distacco di due lunghezze dalle capolista Chiesanuova e Civitanovese.