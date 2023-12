Mercato, oggi si chiude la finestra invernale: il difensore Checchi può partire, è già arrivato il giovane Crociati. Riecco (in prova) Amedeo Ballardini. Caccia al bomber: sfuma Piscitella

Un probabile, importante, arrivo e un obiettivo sfumato per il Forlì. Agli sgoccioli dalla chiusura delle liste di trasferimento per i giocatori tesserati nel calcio dilettantistico (dalla serie D in giù) il telefono del diesse biancorosso Cristian Protti è rovente. L’intento è quello di rafforzare la rosa a disposizione di mister Mauro Antonioli alla vigilia dell’inizio girone di ritorno che, per i galletti, è in programma domenica 7 gennaio con il match casalingo col Progresso.

Da questa settimana Amedeo Ballardini (nella foto) si allena col gruppo della prima squadra e, se come pare le sue condizioni fisiche saranno soddisfacenti, il suo ritorno nello spogliatoio dello stadio Morgagni sarà messo nero su bianco. Il più giovane dei fratelli figli d’arte, così, rientrerebbe in campo col Forlì dopo la frattura a una gamba riportata accidentalmente nella scorsa estate, per disputare la terza stagione coi colori biancorossi. Il suo esordio nella seconda metà del campionato 2021-22 al quale seguì la passata stagione con un totale di 49 presenze e 12 reti: un bottino niente male per il 28enne centrocampista.

Proprio ieri, invece, è saltata la trattativa che avrebbe potuto rafforzare il reparto offensivo della squadra con l’ingaggio di Giammario Piscitella che, a quanto pare, aveva già raggiunto l’accordo economico con la società. Il trasferimento, però, non si è concretizzato in quanto il 30enne attaccante campano è già stato tesserato in questa stagione per Rimini, Pistoiese (con la cui casacca ha giocato 9 match segnando 2 reti), e con L’Aquila. E lì dovrà rimanere per il resto della stagione in corso: una quarta casacca non è consentita. La punta ha giocato in serie A, con Roma e Genoa, nella serie cadetta con le casacche di Modena, Pescara e Cittadella. Mentre in serie C e in D ha vinto il campionato con la maglia biancorossa a scacchi del Rimini nella stagione 2021-22.

A questo punto Protti si è dovuto, giocoforza, rimettere al lavoro. Il probabile tesseramento di Amedeo Ballardini, comunque, si aggiungerebbe al recente arrivo del giovane difensore Riccardo Crociati, classe 2005, prelevato dalla squadra Primavera del Bologna. Quattro, al contrario, i movimenti in uscita: gli attaccanti Christian Calì (ora al Sant’Angelo nello stesso girone dei galletti) e Lorenzo Persichini (Campobasso), il centrocampista Francesco Piva (Vis Novafeltria in Eccellenza) e il terzino sinistro Valerio Faccenna (Montespaccato, Eccellenza). Nel caso si trovi una sistemazione adeguata dovrebbe essere prossima anche la partenza del difensore Lorenzo Checchi che non sta trovando spazio.

Franco Pardolesi