Mercato. Pesaro calcio ingaggia il difensore Attorresi. Pantaleoni firma per il MondolfoMarotta

Dopo aver annunciato l’arrivo del portiere Ottavi, la Pesaro Calcio ha trovato l’accordo con il difensore Lorenzo Attorresi (cl.‘90) della Maior, liberando e ringraziando i portieri Sacchi e Furone, i centrocampisti Berlini ed Essoussi e l’attaccante Serafini. L’Atletico Mondolfo Marotta ha ufficializzato l’ingaggio di Matteo Pantaleoni (cl.2000) e che vanta esperienze in Lega Pro con Vis Pesaro (Berretti), Cesena e in D con Jesina e AJ Fano. L’ anno scorso ha giocato nel girone d’andata in Eccellenza a Cattolica, e nella prima fase di questa stagione nel Villa San Martino. Pantaleoni (foto) ha già debuttato con il Mondolfo Marotta sabato contro il Marina. Sul mercato l’attaccante Francesco Vegliò, classe 1994 svicolatosi dalla Fermignanese. Dopo 3 stagioni ha lasciato l’Urbino calcio il centrocampista avanzato Giacomo Calvaresi, per lui non mancheranno le richieste.

Posticipo. Nel campionato di Promozione a seguito di accordi societari la gara Vismara-Marina del 9 dicembre viene posticipata a domenica 10 dicembre alle 14,30 e disputata allo Stadio "Benelli".

Giudice sportivo. In Eccellenza una giornata a Gianmarco Fabbri (Castelfidardo), Passalacqua (Civitanovese), Zagaglia (Jesi), Monaco (Montefano), Armin Nasic (Tolentino) e Gabriele Aluigi e Federico Dal Compare (Urbania). In Promozione una giornata di squalifica a Jacopo Liera (Vismara), Coppari e Montagnoli (Biagio Nazzaro), Gubinelli (Fabriano Cerreto), Luza Masi (Osimo Stazione), Sassaroli (Portuali Ancona), Nicola Bozzi (Fermignanese), Francesco Tartaglia (Villa San Martino). am.pi.