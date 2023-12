Mercato. Piva ceduto alla Vis Novafeltria. Il sogno adesso è Alessandro

Francesco Piva non è più un giocatore del Forlì. Ufficializzata ieri dalla società biancorossa la cessione del centrocampista, classe 2003, alla Vis Novafeltria del campionato d’Eccellenza, la squadra della città nella quale è nato e abita. Il mediano, che in quattro campionati ha collezionato 56 gettoni in biancorosso, con due reti, era l’ultimo superstite della squadra della scorsa stagione.

Dopo la recente cessione dell’attaccante Lorenzo Persichini al Campobasso che, segnati 3 gol col Forlì, ha esordito domenica siglando l’1-0 decisivo nel match con la Sambenedettese, e con la prossima certa partenza dell’altra punta Christian Calì, da due settimane non convocato da mister Antonioli, il diesse Cristiano Protti è al lavoro per rafforzare il reparto avanzato della prima squadra.

Dalle Marche radio mercato parla dell’interessamento per Danilo Alessandro, attualmente in forza alla Sambenedettese. Uno degli attaccanti più in vista della serie D forte di 164 reti in carriera, 18 dei quali messi a segno nel 2018-19 nel vittorioso campionato con la maglia del Cesena. In questi giorni con la truppa di Antonioli si sta allenando il difensore centrale Riccardo Crociati, classe 2005, attualmente titolare della squadra Primavera del Bologna. Probabile la partenza del difensore Lorenzo Checchi, arrivato al Morgagni lo scorso settembre.

f. p.