Mercato. Prima i rinnovi, poi caccia agli under

Domenica ha detto ufficialmente sì al Rimini, ora Antonio Buscè inizierà anche a prendere confidenza con quello che sarà il Rimini della prossima stagione. Al netto dei ritocchi. E i primi nodi da sciogliere saranno quelli legati ai rinnovi, pensando ai giocatori in scadenza di contratto che i biancorossi vorranno tenersi stretti. In questo senso, dunque, avrà un peso non da poco la parola del nuovo allenatore. Che, in parte, si troverà un gruppo di giocatori già delineato. Anche qui, al netto di quelle che saranno le operazioni di mercato, pensando a chi comunque la maglia a scacchi potrebbe lasciarla. Il club sta riflettendo sulla possibilità di confermare Marchesi, Gorelli, Gigli e Tofanari. Per quel che riguarda gli over. Poi c’è il capitolo degli under e la dirigenza del Rimini qui dovrà non partire da capo, ma quasi considerando che attualmente gli under in rosa si contano appena sulle dita di una mano.