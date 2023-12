Mercato. Sassuolo e Bologna sul pollentino Seghetti

Sassuolo e Bologna stanno seguendo il pollentino Alessandro Seghetti che con le prestazioni con la maglia del Perugia ha colpito gli osservatori delle due società di serie A. Nel 2019 il giocatore era stato prelevato dagli umbri dal Tolentino e dopo la trafila nel settore giovanile è arrivato in prima squadra.

Due rinforzi per la Folgore Castelraimondo che ha tesserato l’esterno Manuel Girolamini e il centrocampista centrale Amarildo Dedja. Due bei regali per l’allenatore Fabio Carucci. Dedja, classe 1994, ha indossato le maglie di Settempeda e Potenza Picena, mentre Girolamini, classe 1997 ed ex Matelica, è un giocatore duttile potendo coprire varie zone del campo.