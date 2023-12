Mercato serie C. Pescara, dalla B occhi su Merola

In casa Rimini ancora si sta studiando la situazione, poco lontano da Rimini sembrano invece aver già individuato i propri obiettivi. Il mercato invernale è alle porte e nel girone B c’è già fermento. Anche se bisognerà attendere il via ufficiale alle trattative (previsto per il secondo giorno di gennaio) per chiudere gli affari. L’Ancona, delusa da un girone d’andata non all’altezza delle aspettative, ha messo nel mirino non uno, ma due attaccanti. Si tratta di Alex Rolfini ora al Vicenza, e Alessandro Faggioli dell’Entella. Entella che guarda in serie D per arricchire la rosa sulle fasce. Infatti, il club di Chiavari ha messo gli occhi sull’esterno argentino Mateo Scheffer della Vigor Senigallia. C’è chi viene e c’è chi va. Perché sono tanti i giocatori della Lega Pro che fanno gola in categoria superiore. È il caso di Nina della Vis Pesaro. Sul centrocampista sembra avere messo gli occhi il Pisa. Ma anche Merola del Pescara, corteggiato da Feralpisalò e Modena.