Mercato: ultime ore. Crisafi e Kozak. Caccia alla soluzione. Borra resta?

AREZZO

Domani alle 20 chiude la sessione invernale del calciomercato e l’Arezzo in queste ultime 48 ore resta alla finestra. Se in entrata, salvo colpi di scena dell’ultimo momento, non dovrebbe arrivare nessuno, è sul fronte delle uscite che Giovannini e Cutolo stanno cercando di trovare una soluzione per le cessioni di Crisafi e Kozak. L’argentino ha richieste in serie D e il suo agente ha sentito diversi club. Nelle prossime ore, dunque, la situazione per il 19enne sudamericano potrebbe sbloccarsi. Più complesso, invece, il destino del centravanti ceco. Di realmente concreto non sembra esserci nulla e quindi le possibilità che alla fine resti aumentano sempre di più. Qualora dovesse restare si aprirebbe poi la questione relativa ad un suo reintegro non proprio scontato per questioni legate alla lista che in Lega Pro è bloccata a 24 elementi. Un altro che sembrava sul piede di partenza ad inizio gennaio e che, invece, alla fine potrebbe restare è il portiere Borra. L’Arezzo è sempre stato disponibile a lasciarlo partire per mandarlo a giocare di più, ma la sua cessione era subordinata ad uno scambio nel ruolo che non ha trovato, al momento, il giusto incastro. Per adesso, in questo mercato l’Arezzo ha concluso due operazioni in entrata con gli acquisti di Catanese (definitivo) e Donati (prestito) e due operazioni in uscita con le cessioni di Zona al Messina e Poggesi alla Pro Sesto.