Mercato. Voinea firma per l’Appignanese. Il Mezzolara prende Minnozzi

L’Appignanese non vuole lasciare nulla di intentato e si assicura un attaccante di valore assoluto come Petrisor Voinea, che aveva iniziato la stagione con il Trodica. L’Appignanese è ultimo nel girone A della Promozione, la società crede nella salvezza e questa operazione lo dimostra chiaramente. La dirigenza si è assicurata il calciatore classe 1990 che in carriera ha giocato anche nelle categorie superiori e che potrà dare una grossa mano a risalire la corrente. Nel frattempo l’esperto difensore Roberto Bergamini non è più un giocatore dell’Appignanese. Nello stesso girone c’è una novità in casa Vismara: si chiude dopo tre anni la parentesi tra la società e il difensore di fascia Giovanni Beninati classe 99, che si trasferisce nel campionato sammarinese.

In Eccellenza ci sono delle novità. L’attaccante Matteo Minnozzi (foto), a inizio stagione all’Osimana e nell’anno precedente alla Maceratese, è ora un nuovo giocatore del Mezzolara, formazione di Eccellenza romagnola. La società lo ha presentato ieri. Si dividono le strade tra l’Urbania e l’attaccante Emanuel Farias classe 1995 ingaggiato in estate ed ex Renato Curi, non è affatto da escludere che la società pesarese possa tornare sul mercato, anche se nei giorni scorsi si era assicurata l’attaccante esterno Mattia Monachesi che aveva iniziato la stagione con il Montefano. L’Urbania, vincitrice della Coppa Italia Eccellenza regionale, sarà impegnata nella fase nazionale e il 12 febbraio dovrà affrontare il VIviAltotevere Sansepolcro.