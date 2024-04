Meroni batte Serre 1-0: passo importante verso la salvezza

Meroni

SIENA – Il Meroni fa un importante passo in avanti verso la salvezza diretta. Partita equilibrata, con la prima occasione per il Serre al 3’ con Kokora. Il Meroni passa in vantaggio al 40’: calcio d’angolo di Martellini e Carli al volo di sinistro insacca. Prima del riposo grande occasione per Francesconi e due belle punizioni per i locali di poco al lato. Nella ripresa Serre più determinato ma le conclusioni più pericolose sono tutte da fuori area. Il Meroni al 70’ colpisce un palo con Martellini. A fine gara, mister Guido Gualtieri: "E’ un ottimo risultato ma ci attendono due delicate trasferte a Radicofani e Montepulciano".