Mesola, la corsa continua. Successo senza patemi

mesola

2

fontanelice

0

: Calderoni, Lucci, Telloli, Manari (55’ Boscolo), Pittaluga, Ferrari (92’ Cappelli), Malagutti (80’ Gianella), Scarpa (62’ Casette), Allegrucci, Mirontsev (80’ Marandella), Braghiroli. All. Salvagno.

FONTANELICE: Maniglio, Raffellini, Strazzari, Mengolini, Pagani, Morsiani (21’ Baldisseri), Viola (67’ Morotti), Ragazzini, Gatti L. (84’ Dequiri), Dardi (54’ Genuario), Galassi (54’ Ragazzini). All. Renzi.

Arbitro: Crociani (Cesena) Ass. Meli (Fe) e Pisu (Cesena)

Reti: 36’ Ferrari, 62’ Braghiroli

Note: ammoniti Galassi, Telloli, Pagani,

Nel pomeriggio caldissimo, che ha costretto l’arbitro a decretare un cooling break per tempo, al fine di consentire ai calciatori di bere qualcosa, il Mesola prosegue la sua rincorsa ai play off vincendo col Fontanelice, rispondendo così ai successi in contemporanea di Portuense e Comacchiese, che lasciano invariata la situazione.

Al’11 il primo tiro del Mesola senza pretese altissimo sulla traversa, seguito da quello di Telloli 5 minuti dopo, sempre dal limite fuori di poco.

I padroni di casa passano al 36’ grazie a Ferrari, frutto del vivaio mesolano, che su punizione di prima dall’angolo dell’area, calcia un rasoterra velenoso che attraversa l’area, dentro quella piccola, Manari finge un colpo di tacco, e la palla finisce nell’angolino alla sinistra di Maniglio.

La ripresa si apre con gli ospiti più aggressivi e al 52’ Dardi si invola verso la porta, salta il proprio uomo e dentro l’area calcia un rasoterra angolato sul quale si oppone con bravura Calderoni, palla che gli sfugge dalle mani e con coraggio il portiere la riprende nonostante l’arrivo di Raffellini, che colpisce comunque la palla.

L’ala sinistra del Mesola Braghiroli scarta quattro difensori converge al centro dell’area e in solitario supera Maniglio e raddoppia.

Al 67’ triangolazione perfetta tra Mirontsev, Malagutti che passa al volo verso Allegrucci, il cui tiro impegna l’estremo difensore a terra.

Al 71’ Gatti dal limite calcia una bordata che Calderoni, confermando la sua bravura, alza sopra la traversa, e alla mezz’ora ci riprovano gli ospiti con un tiro dal limite di Genuario.

All’89 Baldisseri svetta e colpisce di testa da pochi passi e Calderoni dimostra ancora tutta la propria bravura, parando un tiro difficilissimo.

c.c.