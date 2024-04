Mesola punito di misura. Passa l’Osteria Grande

mesola

0

osteria grande

1

: Catalano, Lucci (94’ Vetri), Telloli, Manari, Pittaluga, Marandella, Malagutti (83’ Leonardi), Braghiroli (74’ Scarpa), Allegrucci (89’ Durante), Mirontsev, Boscolo (94’ Ronconi).

All. Salvagno.

OSTERIA GRANDE: Canova, Vignudelli (94’ Bruni), Gabrielli, Masoudi, Oasmani, Zaganelli, Cavini (82’ Fantilli), Landi (70’ Carboni), Romagnoli (70’ Stanzani), Grazioso, Sanguin (70’ Serra).

All. Melotti.

Arbitro: Utili. Ass. Gherardelli e Pretolani (tutti di Faenza)

Reti: 79’ Grazioso

Note: ammoniti Landie Scarpa, espulsi Masoudi e Mirontsev.

Si impone per 1-0 l’Osteria Grande, nell’ultima gara casalinga del Mesola, senza più grandi stimoli di classifica. I padroni di casa sportivamente accolgono l’ingresso della formazione capolista, dominatrice del campionato, fra le due ali di calciatori mesolani plaudenti.

Nei primi venti minuti le due formazioni si studiano con scambi veloci e molto agonismo, ma senza un tiro in porta pericoloso.

Dopo la fase di studio è l’Osteria Grande a prendere le redini del gioco, infatti da un angolo calciato da Masoudi, Romagnoli colpisce di testa e Catalano smanaccia la palla togliendola da sotto la traversa.

La pressione degli ospiti comincia a farsi sentire e sul traversone Lucci toglie una palla da gol dai piedi di un attaccante ed al 36’ un tiro dalla distanza di Masoudi rischia di sorprendere Catalano, capace di controllare la palla due volte mentre sembrava dovesse sfuggirgli dalle mani e passargli sulla testa.

Manovra nettamente in mano agli ospiti mentre i padroni di casa non registrano neppure un tiro in porta.

La ripresa si apre con un Mesola molto più combattivo e bravo nelle veloci triangolazioni: si vede Allegrucci con un tiro pericoloso fino al mancato rigore per il Mesola su tiro di Munari, che colpisce le braccia larghe di un difensore.

La partita diventa più ruvida e al 62’ doppia espulsione per Masoudi, che colpisce Braghiroli a palla ferma e Mirontesv per le successive eccessive proteste.

L’allenatore Melotti fa entrare dalla panchina tre titolari e riprende in mano le redini della gara fino alla rete di Grazioso, il più lesto a deviare il passaggio di Cavani dentro l’area piccola. Arrembaggio del Mesola che tuttavia non trova il gol del pareggio, che avrebbe meritato. c.c.