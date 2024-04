Mesola vuol finire in bellezza con la capolista. Portuense, match di cartello in emergenza

Da uno scontro diretto all’altro per la Portuense. Neanche il tempo di archiviare il successo nel derby con il Mesola, che ha di fatto ha estromesso i castellani dalla lotta per i play off, che i rossoneri se la vedranno con un’altra big, la Valsanterno, seconda forza del campionato. A Borgo Tossignano Paolo Mariani sarà costretto a mandare in campo un’altra formazione sperimentale per l’indisponibilità di Bolognesi, Di Domenico, Sovrani e Melandri; l’unico a tornare a disposizione sarà capitan Formigoni. La Valsanterno aveva espugnato Portomaggiore all’andata con un eloquente 3-1, ma da allora molta acqua è passata sotto i ponti.

"Abbiamo tutti voglia di riscattare quella sconfitta – riavvolge il nastro della memoria mister Mariani – eravamo stati puniti dal loro atteggiamento cinico, lanci lunghi per imbeccare le punte. Rispetto a noi hanno il vantaggio di poter giocare con la testa libera, essendo già qualificati per i play off, noi invece dovremo portare a casa almeno un punto dalle due prossime partite, con la Valsanterno e poi in casa con il Felsina".

Il Mesola ha l’occasione per riscattare con gli interessi il ko rimediato con la Portuense. In riva al Po ci sarà la capolista Osteria Grande, già promossa in Eccellenza. "E’ una partita di cartello, purtroppo siamo ancora in emergenza – mette le mani avanti il direttore sportivo Edoardo Biondi – in settimana due big come Manari e Pittaluga non si sono mai allenati, ma potrebbero farcela stringendo i denti; sicuri indisponibili Perini, Mangolini e Cantelli; al rientro il solo Marandella. Ciò nonostante non partiamo battuti in partenza: all’andata avevamo perso solo di misura, un risultato che non rispecchiava l’andamento della partita. Per quanto ci riguarda vogliamo chiudere nel migliore dei modi il campionato davanti al nostro pubblico e centrare il quinto posto".

E’ lo stesso obiettivo della Comacchiese, che chiuderà l’avventura stagionale in casa con la matricola Fontanelice. Ricordiamo che si gioca al "Carli" perché il "Raibosola" è utilizzato per un torneo giovanile internazionale. "Fontanelice è alla disperata ricerca di punti salvezza – afferma mister Mauro Bresciani – noi invece avremo il vantaggio di non aver più niente da chiedere se non finire in bellezza". Indisponibili Neffati, Negri, Fantini e Alberi. Punti salvezza in palio ad Anzola per il Casumaro. "E’ una trasferta alla portata – sostiene Manuel Nardiello, l’allenatore – se non fossimo in difficoltà per l’indisponibilità di tanti giocatori: Barbieri, Testoni, Vinci, Daniel e Cresta. Ad ogni modo proveremo a fare bottino pieno". Il Consandolo farà visita al fanalino di coda Fossolo, già retrocesso.

Franco Vanini