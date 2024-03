Metato e Torcigliano avanti. I giochi sono già quasi fatti

La seconda giornata dei playoff scudetto, in entrambi i gironi, se non ha dato verdetti definitivi ci è arrivata, quantomeno, molto vicino. Bel girone A, con il netto 5-0 sul Tdl Soccer, i campioni in carica dell’Arena Metato hanno centrato l’obiettivo con una partita d’anticipo. Campioni in carica in grande forma con cinque marcatori diversi, nell’ordine: Cresta, Di Bianco, Di Marco, Lelli e Barbagallo, nonostante un’inferiorità numerica patita dal 35’ del primo tempo. “Successo di grande caratterere contro una squadra di amici, tanto è vero - sottolinea Gianluca Franchi - che dopo siamo andati a cena tutti assieme per una sorta di Terzo Tempo”. Ad un passo dall’obiettivo c’è anche il G.O.77 I Passi, nonostante l’1-1 contro il Bellariviera. Non basta il centro di Beretta, perché Binelli pareggia.

Classifica: Arena Metato 6; G.O.77 I Passi 4; Bellariviera 1; Tdl Soccer 0.

Nel girone B festeggia il Torcigliano con il 2-1 sull’Mb Team. Decisivi i centri di Chicchi e Gaspari, mentre agli sconfitti non basta il momentaneo pari di Brio. “Non è stata una bella partita, ma contava solo vincere” puntualizza Andrea Giannini. “Ce la siamo lottata fino alla fine e forse avremmo anche meritato il pareggio. Adesso cercheremo di vincere l’ultima decisiva partita” commenta Giovanni Berlingeri. Il Discobolo Croce Verde piega 4-3 L’Orange Unione Quiesa e lo elimina. Lo Monaco 2, Serroukh e Del Chiaro rendono vani i centri di Raffaelli, Pucci e Granducci. “Siamo pronti per l’ultima decisiva partita” promette Mario Limetti. “Purtroppo siamo arrivati a questi playoff con mezza squadra assente” dice laconico Federico Zompa.

Classifica: Torcigliano 6; Mb Team e Croce Verde Discobolo 3; Unione Quiesa Orange 0.

Baglini/Rizzo. Nel gruppo A il Real Nocchi piega 3-1 il Nuovo Mondo Fitness con Pardini Lorenzo, Pardini Emanuele e Fambrini.

Classifica: Real Nocchi e Nuovo Mondo Fitness 3; Msa 0.

Nel gruppo B il Piano di Mommio Manu supera 2-1 il Terrinca. A Fatica rispondono Mazza e Bifera. Classifica: Villa Diletta e Piano di Mommio Manu 3; Terrinca 0. Infine nel gruppo C rigori ancora fatali alla Lube Cucine Viareggio, stavolta a spuntarla, dopo l’1-1 dei regolamentari, è l’Hotel Virginia. A segno Manfredi, per l’Hotel Virginia, e Del Soldato, per la Lube Cucine Viareggio.

Classifica: Hotel Virginia, Ctz Imballaggi e Lube Cucine 2.

Sergio Iacopetti