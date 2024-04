Metato, un piede in finale. L’altra sfida in equilibrio

I campioni in carica dell’Arena Metato ad un passo, mentre fra G.O.77 I Passi e Torcigliano si deciderà tutto nella partita di ritorno. Le semifinali di andata della pool scudetto non hanno dato risposte definitive, anche se per L’Arena Metato, che ha nettamente superato per 4-1 la sorpresa Mb Team, la seconda finale consecutiva sembra veramente ad un passo. Risultato sì largo, ma partita comunque aperta. Sblocca Di Bianco, per i campioni, e Signorino pareggia. La contesa su decide nella ripresa quando Di Bianco sigla il 2-1 su rigore, prima che Amdiaze salga in cattedra con una doppietta, di cui la seconda rete sempre su rigore. “È stata una partita nel complesso equilibrata e corretta - analizza Gianluca Franchi dell’Arena Metato -, nella quale abbiamo anche rischiato, nel primo tempo, sulle loro ripartenze. Nella ripresa la nostra maggior qualità è venuta fuori”.

Incassa la sconfitta con sportività Giovanni Berlingeri: “Le due squadre si sono affrontate a viso aperto con vari capovolgimenti di fronte. Siamo andati sotto na abbiamo comunque trovato la forza di rientrare subito in partita, chiudendo bene il primo tempo. Nella ripresa, purtroppo, abbiamo sofferto e siamo stati messi sotto dalla loro superiorità. Un plauso al nostro portiere Barlettai che ci ha evitato un passivo più grande”.

Tanto equilibrio, invece, tra G.O.77 I Passi e Torcigliano conclusasi sullo 0-0. “Bellissima partita - assicura Manuel Puntoni del G.O.77 I Passi -, giocata contro una grande squadra. È stata anche una partita molto corretta”. Il Torcigliano si mangia un po’ le mani per due grandi occasioni fallite, la prima con Giannini il cui tiro viene respinto sulla linea, e la seconda con Pardini che spara alto da ottima posizione. “Un pochino di rammarico c’è - conferma Andrea Giannini -. Avremmo potuto concretizzare meglio”.

Si è giocato anche per la Coppa Baglini/Rizzo, arrivata alla seconda fase. Nel gruppo A è un bel 2-2 tra Real Nocchi e Piano di Mommio Manu, con la Real Nocchi che si impone ai rigori. A segno Ciaramitaro e Lorenzo Pardini per i locali. Bifera e Marradi per gli ospiti.

Classifica: Real Nocchi 2; Piano di Mommio Manu 1; Ctz Imballaggi Francè 0. Nel girone B l’acuto di Martini vale l’1-0 del Villa Diletta Bayern Versilia sul Nuovo Mondo Fitness. Classifica: Villa Diletta Bayern Versilia 3; Hotel Virginia e Nuovo Mondo Fitness 0.

Sergio Iacopetti