Meteo ‘nemico’. La pioggia intensa renderà peggiore il terreno del Berni

E’ iniziato a piovere, a Siena: se già dal tardo pomeriggio di ieri ci sono state precipitazioni, le previsioni indicano la giornata di oggi come la più critica, con nubi pronte a scaricare abbondanti rovesci in tutto lo Stivale. A provocare la fase di maltempo, che dovrebbe proseguire anche domani, il ciclone Pulcinella. E questa non è certo una buona notizia per il Siena: le condizioni del terreno del Berni non sono mai state eccelse, neanche dopo gli interventi del Badesse, ma l’assenza di precipitazioni ha mantenuto il campo almeno praticabile. C’è da immaginare che eventuali temporali peggioreranno ulteriormente l’area di gioco. Una situazione che penalizzerà la Robur, lo spettacolo e aumenterà il rischio degli infortuni, per entrambe le squadre. Il discorso finisce sempre lì, l’impossibilità di poter utilizzare il Franchi, con il Consiglio di Stato che ancora tace.