Mezzo passo falso. Matelica, solo un punto con l’Elpidiense

Elpidiense Cascinare

1

Matelica

1

ELPIDIENSE : Pedol, Mandorlini, Marcantoni, Catinari, Salvati, Tarulli, Rapaccini, Marozzi, Cingolani, Garbuglia (80’ Amadio), Battistini (60’ Sguigna). All. Rossi.

MATELICA: Ginestra, Croia (70’ Zappasodi), Merli, Scotini (60’ Dell’Aquila), Lapi, Ferretti, Gobbi, Gubinelli, Iori, Jachetta (65’ D’Errico), Paradisi. All. Passarini.

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto.

Reti: 12’ Battistini, 30’ rig. Iori.

Mezzo passo falso del Matelica in casa dell’Elpidiense Cascinare, con i biancorossi di Passarini che conquistano soltanto un pareggio in rimonta e vengono agganciati al primo posto dalla Vigor Castelfidardo. Una gara che inizia in salita per i biancorossi, che al 12’ vengono puniti da Battistini, bravo a sfruttare una grande giocata di Cingolani e ribadire in rete da centro area. Vantaggio locale che dura poco, perché alla mezz’ora Iori fa tutto da solo. Il bomber matelicese, prima si conquista un rigore per fallo di Catinari, quindi trasforma il penalty. Nella ripresa le due formazioni si controllano a vicenda, con i locali che regalano pochi spazi a Iori e compagni. Anzi, sono proprio i ragazzi di Rossi a sfiorare il vantaggio con il palo esterno colpito da Merli. Pareggio tutto sommato giusto dunque per quanto si è visto in campo.